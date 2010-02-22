"Дорожня карта" зміцнить проєвропейські сили в Україні

Підписання “Дорожньої карти” щодо запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для України зміцнить українські проєвропейські сили.

Таку думку висловив журналістам міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, який брав участь у засіданні Ради закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Він вкотре наголосив, що Польща підтримує лібералізацію візового режиму для Українців з Євросоюзом з перспективою повної відміни віз.

«Вірю, що ми повинні зміцнити тих в Україні, котрі хочуть бути все більш проєвропейськими, пропонуючи “Дорожню карту” для безвізового режиму».

Міністр відзначив, що підписання такої “Дорожньої карти” є важливою частиною ініціативи «Східне партнерство», повідомляють польські ЗМІ.

«Вірю, що такий акт заохочення з боку ЄС для України мав би ключове значення», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Водночас він зауважив, що ухвалення “Дорожньої карти” не гарантує відміну віз, а є переліком умов, і лише їхнє виконання Україною приведе до ліквідації візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО назвав можливим запровадження безвізового режиму з ЄС для українців у 2012 році.