Росія і Україна обговорили найближчі регіональні конфлікти

У Москві відбулося засідання Підкомісії з питань врегулювання регіональних конфліктів Підкомітету з міжнародного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, делегацію України на переговорах очолював голова української частини Підкомісії, заступник міністра закордонних справ Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

У ході засідання особливої уваги було надано перспективам відновлення переговорного процесу з придністровського врегулювання у форматі „5+2” (Республіка Молдова, Придністров’я – сторони; Україна, Росія, ОБСЄ – посередники; ЄС, США – спостерігачі).

Сторони обмінялися думками стосовно ситуації, що склалася навколо конфліктів в Абхазії та Південній Осетії (Грузія) та Нагірному Карабаху (Азербайджанська Республіка), а також обговорили питання щодо визначення статусу Косово. З українського боку наголошувалося на неможливості універсалізації „Косовського прецеденту”, зокрема, застосування в якості прикладу для вирішення інших регіональних конфліктів.

За результатами засідання сторони підписали Протокол.