Депутат ЄП: Янукович у Брюсселі справив добре враження

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ справив добре враження на високопосадовців Європейського Союзу, з якими провів двосторонні зустрічі під час свого першого закордонного візиту до Брюсселю 1 березня.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив голова делегації Європейського парламенту з питань співпраці з Україною Павел КОВАЛЬ.

«Був підготовлений. Знав, які в нього цілі. Загалом справив добре враження», - сказав він.

П.КОВАЛЬ зазначив, що поки рано робити висновки про те, якою буде політика нового Президента України стосовно Євросоюзу, членство в якому було абсолютним пріоритетом для його попередника Віктора ЮЩЕНКА.

Євродепутат вважає позитивним той факт, що свій перший візит новообраний Президент України здійснив саме до Брюсселю, але закликав не переоцінювати його значення.

«Це був позитивний крок, але це не був крок, який визначає політичний напрямок ЯНУКОВИЧА», - сказав П.КОВАЛЬ, зауваживши, що варто буде звернути увагу на результати візиту В.ЯНУКОВИЧА до Росії, запланованого на 5 березня.

«Думаю, насправді лише через кілька місяців зможемо сказати, в якому напрямку розвиваються справи», - додав євродепутат.

Він також позитивно оцінив головну тему переговорів В.ЯНУКОВИЧА з єврочиновниками – скасування віз для українців.

«Це був дуже вдало вибраний головний мотив візиту ЯНУКОВИЧА. Якщо вдасться визначити умови, на яких візи будуть відмінені, це буде великий успіх. Але поки ще зарано про це говорити», - сказав П.КОВАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня у Брюсселі В.ЯНУКОВИЧ провів зустрічі з керівниками інституцій Європейського Союзу - з президентом ЄС Германом Ван РОМПЕЄМ, президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ.