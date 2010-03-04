Сусіди Євросоюзу отримають понад 5,7 млрд. євро

Євросоюз виділить впродовж трьох років понад 5,7 млрд євро для посилення політичної співпраці і просування економічної інтеграції між ЄС і його сусідами. Зокрема, кошти будуть спрямовані на підтримку політичних і економічних реформ, регіональної і трансграничної співпраці в країнах - партнерах ЄС у рамках "Європейського сусідства" і т.зв. "Партнерського інструменту".

Про це повідомили РосБізнесКонсалтингу в представництві Європейської комісії в Кишиневі. Там уточнили, що Євросоюз зміцнює "Європейську політику сусідства" і збільшує фінансування на період 2011-2013 рр.

Будуть також підтримані проекти в таких сферах, як кліматичні зміни, транспорт, енергетика і довкілля. Сусіди ЄС одержать більше 2 млрд євро в 2013 р. порівняно з 1,6 млрд євро в 2010 р. Кошти розподілені так: Молдова - 273,1 млн. євро, Україна - 470,1 млн. євро, Марокко - 580,5 млн. євро, Єгипет - 449,3 млн. євро, Туніс - 240 млн. євро, Йорданія - 223 млн. євро, Грузія - 180,3 млн. євро, Алжир - 172 млн., євро, Вірменія - 157,3 млн. євро, Ліван - 150 млн. євро, Сирія - 129 млн. євро, Азербайджан - 125 млн. євро, Лівія - 60 млн. євро, Ізраїль - 6 млн. євро.

Коментуючи таке рішення, віце-президент Європейської комісії, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон сказала, що ЄС хоче залучити до глибшої співпраці своїх сусідів, доводячи, що залишається надійним партнером у цей важкий час. ЄС пропонує сильніші зв`язки політичної асоціації та економічної інтеграції, адаптованої для бажань і можливостей своїх партнерів. "Збільшення фінансування ЄС - важливий інструмент для досягнення цієї мети", - наголосила вона.