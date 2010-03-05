Путін нагадав, що він "мабуть, перший" привітав Януковича

Російська влада чекають, що в українському парламенті з`явиться коаліція, і бажають швидкого настання стабільності в "республіці", заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

"Ми чекаємо створення коаліції в українському парламенті і, як наслідок, уряду України, як нашого основного партнера, з яким ми сподіваємося побудувати нормальні, конструктивні відносини", - сказав Путін на зустрічі з Віктором Януковичем у п`ятницю.

"Ми хочемо, щоб один з основних наших економічних партнерів розвивався стабільно, один з наших політичних партнерів розвивався успішно, тому що від цього безпосередньо залежить стан великих підприємств, а може, навіть галузей економіки", - цитує російського прем`єра РІА "Новости".

Він ще раз привітав Януковича з перемогою на виборах.

"Я, мабуть, був першим, хто привітав у ніч голосування якраз. Хочу побажати вам успіхів. Ситуація складна і в світовій економіці в цілому, і в нашій економіці непроста, і в українській економіці", - зазначив Путін.

Він заявив, що Україна постраждала більше, ніж Росія, і розповів українському президентові, які кроки робить російська влада для подолання фінансової кризи.