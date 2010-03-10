Меркель: вже 20 з 27 країн ЄС перевищили граничний дефіцит бюджету

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ вважає, що Європейський валютний фонд може бути ефективним лише за умови наявності санкцій.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUbusines”, про це вона заявила 9 березня у Люксембурзі після зустрічі зі своїм колегою Жан-Клодом ЮНКЕРОМ, який також є головою групи міністрів фінансів 16-ти країн-членів зони євро – Єврогрупи.

“Повинні бути санкції”, - сказала А.МЕРКЕЛЬ, коментуючи плани Єврокомісії створити Європейський валютний фонд.

На її переконання, нинішня система, яка передбачає встановлення вимог до країн-членів ЄС щодо дефіцитів бюджетів та державних боргів, не виправдала себе, оскільки на сьогодні 20 із 27-ми країн-членів ЄС вже вийшли за межі граничних дефіцитів бюджетів у 3% ВВП.

При цьому, за даними німецьких ЗМІ, Берлін, зокрема, вважає за можливе запропонувати застосовувати у вигляді санкцій припинення європейської фінансової допомоги на будівництво автодоріг чи підтримку фермерів, а також відкликання права голосу у країн-порушників.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія розглядає можливість створення Європейського валютного фонду для допомоги країнам-членам зони євро, що мають проблеми з дефіцитом бюджету.

Разом з пропозицією про створення Європейського валютного фонду Комісія розроблятиме питання посилення координації економічної політики, а також покращення нагляду за країнами-членами.

Пропозиції планується підготувати до червня.