Голова російської Держдуми незадоволений Януковичем

Відмова нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зробити російську мову другою державною є "не зовсім правильним" рішенням.

Таку думку висловив спікер Державної думи РФ Борис ГРИЗЛОВ журналістам у Калінінграді, передає РІА «Новости».

"Заява Президента України ЯНУКОВИЧА, що не буде другої державної мови, - мені здається, це не зовсім правильний шлях, яким можна йти", - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

За його даними, проведені в Україні соціологічні опитування свідчать, що більше половини населення цієї країни розмовляє російською мовою і приблизно стільки ж вважають її рідною.

"Думаю, тут можна було подумати, поспілкуватися з народом, вивчити відповідні посилання й ухвалити інше рішення", - вважає спікер.

Він сказав, що зараз Росія чекає перших конкретних кроків нового українського Президента, які "стосуватимуться зміни концепції відносно російської мови в українських ЗМІ".

"Ми чекаємо, що не буде жодних обмежень щодо передач російською мовою на телебаченні України. Ось ці рішення мають бути зроблені", - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що українська мова буде єдиною державною мовою.

«В Україні розвиватиметься українська мова як єдина державна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ під час церемонії вручення Шевченківських премій у Каневі на Чернечій горі.

При цьому він зазначив, «перекоси в мовній політиці», яких припустилася попередня влада, призвели до приниження і утиску прав як російськомовного населення, так і представників інших національностей.

«Все це необхідно виправити і врахувати в мовній політиці в процесі імплементації Європейської хартії регіональних мов», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.