Уряд Естонії схвалив перехід на євро

Уряд Естонії схвалив законопроект про перехід на євро, передає РІА «Новости». Даний закон регулює умови обміну поточної естонської валюти - крон - на євро.

Згідно із законопроектом, впродовж двох перших тижнів січня того року, коли Естонія перейде на євро, крони і євро будуть використовуватися паралельно, хоча решту в магазинах видаватимуть тільки в євро. Крони на рахунках в банках обмінюватимуться автоматично за курсом 15,64 крони за євро.

Уряд ухвалив рішення про приєднання до єврозони в березні 2009 року. Оскільки однією з умов такого переходу було скорочення дефіциту до 3 відсотків від ВВП, бюджет на 2010 рік був сформований з урахуванням цих обставин. Один із ключових Маастрихтських критеріїв тим самим був дотриманий.

Варто зазначити, що поки що Євросоюз не дав добро на вступ Естонії до єврозони, хоча єврокомісар з економічних і монетарних питань Хоакін АЛЬМУНІЯ в листопаді 2009 року називав її головним претендентом на приєднання до валютного союзу. Щоб перехід прибалтійської держави на євро в 2011 році відбувся, Брюссель повинен ухвалити рішення впродовж найближчих місяців.

Зараз у єврозону входять 16 держав Європи. Останньою до валютного альянсу приєдналася Словаччина - 1 січня 2009 року. Серед решти держав ЄС серед основних претендентів на вхід у єврозону числяться Польща і Чехія.