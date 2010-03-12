Чорноморський флот РФ не матиме куди піти 2017-го?

Федеральна цільова програма (ФЦП) з будівництва бази Чорноморського флоту РФ у Новоросійську реалізується зі значним відставанням від плану, пише російська газета "Ведомости".

Згідно з ФЦП, офіційно названою "Створення системи базування Чорноморського флоту на території Російської Федерації у 2005-2020 роках", база у Новоросійську мала бути закінчена до 2017 року, коли російський флот, як очікується, залишить територію України.

Проте, за даними видання, реалізація програми здійснюється з численними затримками. Ряд об`єктів мають будувати приватні інвестори, які зазнають труднощів через кризу. За словами урядовців Мінекономрозвитку, на сьогодні з цих об`єктів у найгіршому стані знаходиться мол.

Урядовці стверджують, що ФЦП потребує постійної корекції, оскільки вже у ході будівництва з`ясовується, що проектувальники не врахували ті чи інші витрати.

На думку експертів, думки яких наводять "Ведомости", через затримки з будівництвом новоросійської бази на найближчих російсько-українських переговорах може бути порушене питання пролонгації договору щодо базування Чорноморського флоту в Україні. Якщо президент Віктор ЯНУКОВИЧ наважиться подовжити договір, то у відповідь він може вимагати від Росії економічної підтримки, наприклад, встановлення пільгових цін на нафту, вважає політолог Костянтин СИМОНОВ.

Як відзначає Лента.ру, до 2017 року між Росією і Україною діє угода про оренду місця базування кораблів у Севастополі. Оренда військово-морської бази в Севастополі обходиться Росії в 98 мільйонів доларів на рік і оплачується поставками російського газу. Згідно ж з українською Конституцією, після 2017 року на території країни не повинно залишитися іноземних військових баз.