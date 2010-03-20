Париж пропонує Лондону разом патрулювати Світовий океан

Париж запропонував Лондону об`єднати зусилля з патрулювання Світового океану підводними човнами, які несуть ракети з ядерними боєголовками, повідомила британська газета The Guardian. Як зазначає видання з посиланням на неназвані джерела, сторони провели переговори з цього питання, проте Велика Британія стримано відреагувала на ініціативу Франції.

За даними інформаційного агентства AFP, ще в березні 2008 року президент Франції Ніколя Саркозі та британський прем`єр-міністр Гордон Браун під час зустрічі в Лондоні говорили про можливе створення спільного арсеналу ядерного стримування. Наразі кожна з країн має власний дорогий флот підводних човнів, устаткованих ракетами з ядерними боєголовками.

Як заявив 19 березня в Лондоні Гордон Браун, Велика Британія не має наміру відмовлятися від власного арсеналу ядерного стримування. За його словами, Лондон готовий взяти участь у міжнародних ініціативах щодо роззброєння. "Але в такому небезпечному світі, коли інші країни намагаються створити атомну зброю, ми не бачимо для себе можливості відмовитися від нашої незалежної системи ядерного захисту", - наголосив британський прем`єр.

Водночас Браун підтвердив намір розширювати співпрацю з Францією в питаннях оборони, проте не повідомив ні про які конкретні плани в цій сфері, зазначає інформаційне агентство dpa.

Deutsche Welle