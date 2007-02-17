Кондоліза Райс прибула з несподіваним візитом до Іраку

Держсекретар США Кондоліза Райс прибула з неоголошеним візитом до Багдада, повідомляє Reuters з посиланням на заяву співробітника американського посольства в країні. За інформацією дипломатичного джерела впродовж візиту К.Райс проведе ряд зустрічей з різними офіційними особами країни.

На 19 лютого ц.р. запланована зустріч К.Райс з прем`єр-міністром Ізраїлю Эхудом Ольмертом і президентом Палестинської національної адміністрації (ПНА) Махмудом Аббасом.