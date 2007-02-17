Добре, що Путін не призначив міністром свого лабрадора

Нового керівника Міністерства оборони Росії Анатолія Сердюкова не впізнав в обличчя ніхто з присутніх на засіданні колегії відомства, пише у суботу газета "Коммерсант".

За даними видання, чиновники, зібрані у четвер на позачергове засідання колегії, не змогли впізнати в обличчя свого нового начальника. Представники керівництва Міноборони, до яких газета звернулася по коментарі щодо призначення нового начальства, розмовляти на цю тему категорично відмовляються. Лише один офіцер, опитаний журналістами, зізнався, що вибір наступника Сергія Іванова "шокував" апарат відомства.

Відставні генерали висловлюються щодо кандидатури Сердюкова жорсткіше. Зокрема, пише "Коммерсант", колишній начальник управління міжнародної співпраці Міноборони генерал-полковник Леонід Івашов, виступаючи в ефірі на "Эхо Москвы", назвав призначення Анатолія Сердюкова "плювком в обличчя" і "приниженням армії". "Добре хоч Путін людину призначив, бо міг призначити свого лабрадора", - цитує газета слова Івашова.

Анатолій Сердюков, який раніше керував Федеральною податковою службою РФ, був призначений на посаду голови оборонного відомства указом президента у четвер. Про перестановки в міністерстві повідомив Володимир Путін на нараді з економічних питань у Кремлі. Попередній міністр оборони Сергій Іванов був призначений першим віце-прем`єром уряду Росії.

Лента.ру