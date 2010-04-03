У Росії назвали виконавців терактів у московському метро

Правоохоронними органами РФ встановлено організаторів і ряд виконавців терактів у московському метро і в місті Кизляр Республіки Дагестан.

Про це УНІАН повідомили у федеральному оперативному штабі Національного антитерористичного комітету РФ.

«В результаті відпрацювання висунутих раніше версій встановлено організаторів і ряд виконавців названих терактів. Зокрема, однією з «терористок-смертниць», що підірвала себе на станції «Парк культури», є 17-річна Джаннет Абдуллаєва, яка проживала к Хасав’юртівському районі Республіки Дагестан», - зазначається в повідомленні.

Матеріали, що є у розпорядженні правоохоронців, передано до Слідчого комітету при Прокуратурі Російської Федерації. Реалізується комплекс попереджувально-профілактичних заходів з недопущення подібних терористичних проявів у Російській Федерації.

Як повідомляв УНІАН, вибухи на станціях "Луб`янка" і "Парк культури" московської підземки сталися вранці 29 березня з інтервалом трохи більш як півгодини. У результаті терактів загинули 40 осіб.

31 березня приблизно о 08.40 у дагестанському Кизлярі був підірвано автомобіль, а потім терорист підірвав бомбу у групі оперативників. Загинули 12 осіб, понад 20 осіб постраждали.