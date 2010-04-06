Обама оприлюднить ядерну стратегію США

Президент США Барак Обама у вівторок оприлюднить ядерну стратегію США, повідомив журналістам офіційний представник Білого дому Роберт Гіббс.

Терміни представлення стратегії переносили вже кілька разів. Раніше датою її оприлюднення називали 1 березня.

"Президент оприлюднить ядерну стратегію, над якою він і співробітники його адміністрації працювали вже достатньо довго. Ядерна безпека - це одна з найважливіших для президента тем у сфері зовнішньої політики", - цитує РІА "Новости".

Як говорив раніше Обама, нова стратегія передбачає зниження об`ємів ядерних озброєнь і їх ролі в стратегії нацбезпеки. Американський лідер не раз заявляв про необхідність мінімізувати роль ядерних озброєнь в оборонній політиці, а також про те, що "завданням - максимум" повинне стати повне позбавлення світу від ядерної зброї.

Стратегія є затвердженим конгресом документом, який визначає політику США у сфері ядерних озброєнь та оцінки загроз на наступні п`ять-десять років. Як повідомив у березні на слуханнях в конгресі заступник міністра оборони США з політичних питань Джеймс Міллер, затримка підготовки була пов`язана з необхідністю узгодити стратегію з проектом бюджету Пентагону на 2011 фінансовий рік.

США збережуть "ядерну тріаду" - наземні пускові установки, ядерну зброю морського базування і дальню авіацію, що несе ядерні боєзаряди, - з урахуванням положень нового договору про СНО.

Стратегія передбачає також збільшення фінансування ядерної інфраструктури США. Міллер розповів, що в ній передбачається додаткове фінансування на підтримку інфраструктури Національної ядерної лабораторії в Лос-Аламосі (штат Каліфорнію) і в Оук-Ріджі (Теннесі). Пентагон також подав запит на 13-процентне збільшення фінансування Національної адміністрації з ядерної безпеки в рамках програми підтримки боєготовності старіючих боєголовок.