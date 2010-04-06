Інтерпол оголосив у розшук доньку Саддама Хусейна

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) випустила ордер на арешт старшої доньки колишнього іракського лідера Саддама Хусейна, передає телеканал CNN.

Згідно з повідомленням, розміщеним на сайті Інтерполу, 41-річна Рагад Хусейн (Raghad Hussein) звинувачується в скоєнні злочинів проти життя, здоров`я, свободи і гідності особи, а також у терористичній діяльності.

Іракські правоохоронні органи домагаються арешту Рагад Хусейн, яка проживає в Йорданії, вже кілька років. У 2006 році Рагад і її мати Саджіда Талфа (Sajida Talfah) були оголошені в розшук за звинуваченням у пособництві тероризму і наданні матеріальної допомоги сепаратистам.

Тоді ж до розшуку Рагад Хусейн підключився Інтерпол. Відомство випустило так зване "червоне повідомлення", в якому правоохоронним органам різних країн рекомендувалося сприяти у пошуках Рагад Хусейн. Ірак звернувся до Йорданії з проханням екстрадувати Рагад Хусейн на батьківщину, проте йорданські власті запит відхилили.

Рагад Хусейн залишила Ірак у 2003 році, коли до країни увійшли війська коаліції. У 2006 році вона брала участь в організації судового захисту свого батька, якого згодом визнали винним у злочинах проти людяності і стратили.

Лента.ру