Янукович висловив співчуття Бараку Обамі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття Президентові Сполучених Штатів Америки Бараку ОБАМІ у зв’язку з загибеллю людей внаслідок вибуху на вугільній шахті у штаті Західна Вірджинія.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

“З великим сумом в Україні сприйняли звістку про вибух на вугільній шахті у штаті Західна Вірджинія, що призвів до численних людських жертв. У час скорботи і печалі ми поділяємо біль дружнього американського народу та сумуємо за загиблими”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент від імені народу України та від себе особисто передав глибокі співчуття сім`ям загиблих і постраждалих внаслідок трагедії.

Як повідомлялося, внаслідок вибуху на шахті у штаті Західна Вірджинія загинули 25 осіб. Рятувальні команди продовжать пошуки чотирьох шахтарів, які вважаються зниклими безвісти. Вибух пролунав напередодні близько 3 години за місцевим часом (22 година за Києвом) на вугільній шахті, що розташована за 50 км від міста Чарльстон в окрузі Релейт. Усього на ній працює близько 200 осіб.