У катастрофі літака Президента Польщі ніхто не вижив
11:30, 10 квітня 2010Світ
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Дані губернатора Смоленської області
У катастрофі літака Президента Польщі ніхто не вижив.
Про це губернатор Смоленської області Сергій АНТУФ’ЄВ сказав по телефону в ефірі російському телеканалу «Вести 24».
«При заходженні на посадку літак Президента Польщі не дотягнув до посадочної смуги, за попередньою версією, зачепився за верхівки дерев, впав і розвалився на частини. У катастрофі ніхто не вижив», - сказав С.АНТУ’ЄВ.
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