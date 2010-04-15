Бжезінський: трагедія під Смоленськом може об'єднати поляків з росіянами

Трагічна авіакатастрофа літака Президента Польщі Леха Качинського під російським Смоленськом може привести до історичного об`єднання поляків з росіянами, наслідком чого може бути посилення безпеки на цілому європейському континенті.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив відомий польський політолог та в минулому радник Президента США Збігнєв БЖЕЗІНСЬКИЙ.

У коментарі польським журналістам у Вашингтоні, який опубліковане сьогодні низкою польських медіа, З.БЖЕЗІНСЬКИЙ відзначив зміну у росіянах після трагічної авіакатастрофи.

"Я не маю враження, що зі сторони росіян це гра. Це щось щиріше та дуже нове. Власне тому існують нові несподівані можливості для глибшого польсько-російського поєднання, не обов’язково на якихось конкретних справах, але - із серця", - сказав він.

З.БЖЕЗІНСЬКІЙ сказав, що польсько-російське поєднання може в геополітичному плані мати таке ж значення, як польсько-німецьке чи ще раніше - німецько-французьке, яке привело до створення Європейського Союзу.

"Це би змінило карту Європи та дало більшу безпеку, не лише Польщі, а також, наприклад, Естонії, чи Україні й навіть Грузії", - сказав колишній глава Ради національної безпеки США.

Він додав, що Президент Польщі Лех Качинський загинув у "задля правди незалежності та поєднання".

Як повідомляв УНІАН, літак польського Президента Л.Качинського розбився під Смоленськом вранці 10 квітня 2010 року. За попередніми даними, літак Ту-154 зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту перебували 96 людей. Не вижив ніхто.

Серед загиблих - сам Президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині на жалобні заходи на місці масового поховання польських офіцерів, розстріляних НКВС у березні 1940 року.