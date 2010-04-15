Зупинили останній у світі реактор з виробництва ядерного плутонію

У Росії зупинено останній у світі реактор з виробництва ядерного плутонію для ядерної зброї.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Росатому», реактор АДЕ-2 гірничо-хімічного комбінату (м. Железногорськ, Красноярський край) було введено в експлуатацію 25 січня 1964 року.

«Виведення з експлуатації реактора АДЕ-2 має велике міжнародне значення. Це останній у світі діючий виробник збройового плутонію. Згідно з досягнутими раніше міжурядовими угодами Росія-США про припинення виробництва ядерних збройових матеріалів, всі реактори сторін, які виробляють плутоній, було зупинено», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в 1995 році держоборонзамовлення з виробництва ядерних збройових матеріалів для гірничо-хімічного комбінату було знято, і основним призначенням реактора АДЕ-2 стало виробництво тепла і електроенергії.

Завдяки вдалим конструкторським рішенням і реалізації спеціальних програм модернізації, на реакторі АДЕ-2 було досягнуто безпрецедентний термін експлуатації – більш як 46 років. Для реакторів подібного типу це є світовим рекордом за терміном служби.