Розвідка США знову помилилася

Дані про іранську ядерну програму, отримані розвідувальними службами США, виявилися помилковими, пише у п`ятницю британська газета The Guardian.

Згідно джерелам газети у Відні, інспектори МАГАТЕ не знайшли підтвердження більшої частини американських розвідданих про розробку зброї масового ураження, що, нібито, велася в Ірані.

"Більшість відомостей виявилися невірними", - заявив газеті співробітник МАГАТЕ, що володіє детальною інформацією про результати всіх інспекцій, проведених останнім часом агентством на іранських ядерних об`єктах. За словами джерела, після перевірки всіх об`єктів із списку, наданого МАГАТЕ американською стороною, інспектори не знайшли там жодних слідів забороненої ядерної діяльності.

Зокрема, в 2005 році американці надали співробітникам МАГАТЕ роздруківки матеріалів, що стосуються іранської ядерної програми, які, за твердженнями співробітників спецслужб США, були одержані з вкраденого в Ірані комп`ютера. Проте фахівці МАГАТЕ, вивчивши надані матеріали, дійшли висновку, що мають справу з низькопробною фальшивкою. Так, документ не містив жодного слова на фарсі, що навіть для наукових іранських документів є дуже дивним.

Згідно звіту МАГАТЕ, на 17 лютого 2007 року Іран зумів одержати за допомогою всіх центрифуг, встановлених в ядерному центрі в Натанзі, лише 66 кілограмів ізотопу урану-235, тобто кількість, придатну для використання тільки в дослідницьких цілях. Крім того, в звіті наголошується, що рівень збагачення ізотопу значно нижчий, ніж це необхідно для виробництва атомної зброї.

Нагадаємо, що головним приводом для початку війни в Іраку були дані ЦРУ про те, що армія цієї країни володіє зброєю масового ураження. Згодом ніяких слідів ОМП в Іраку виявлено не було. Відзначимо, що, на думку фахівців, в даний час США серйозно розглядають можливість початку військової операції проти Ірану. Адміністрація Джорджа Буша звинувачує Іран, зокрема, в прагненні створити ядерну зброю, а також в наданні допомоги іракським бойовикам, які чинять опір американським військам.

Лента.ру