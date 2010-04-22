Газпром переведе внутрішні російські ціни на ринкові

Рада директорів "Газпрому", який очолює перший віце-прем`єр уряду Росії Віктор Зубков, схвалила перехід з 1 січня 2011 року до ціноутворення на газ на основі застосування спеціальної формули. Про це концерн повідомив в офіційному прес-релізі. Перехідний період, який триватиме 2011-2013 рік, необхідний концернові, щоб довести внутрішні ціни на газ до рівня експортних в 2014 році. Ухвалення такої формули, проте, зробить перехід російської промисловості на ринкові ціни невідворотним, зазначає Лента.ру. Російські чиновники ще 2006 року вирішили, що з 2011-го можна буде відмовитися від регулювання внутрішніх цін на газ, за винятком постачань населенню, але в 2008 році вирішили не поспішати з цим рішенням. "Газпром" погодився, що лібералізація внутрішніх цін на газ можлива не раніше 2014 року, але як і раніше пропонує відмовитися від регулювання ринку з 2011 року, натомість пропонуючи запровадити трирічний перехідний період для російської промисловості.

Зараз оптову вартість газу на внутрішньому ринку визначає Федеральна служба по тарифах (ФСТ), що не дозволяє "Газпрому" забезпечити мінімальну рентабельність його виробництва. У 2009 році газовий концерн вперше за підсумками року одержав прибуток від продажів газу на російському ринку. Впродовж останніх дев`яти років постачання за заниженими регульованими цінами були збиткові, що покривалося за рахунок експортного прибутку концерну.