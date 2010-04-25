В ООН вирішили дати Сомалі $2 мільйона на боротьбу з піратами

05:17, 25 квітня 2010
Світ
1332 0

Рада 10 держав схвалила

Міжнародна рада 10 держав при ООН схвалила виділення понад 2 мільйонів доларів на допомогу Сомалі і сусіднім країнам у боротьбі з морськими піратами.

Як повідомляє радіо «Свобода», за словами заступника генерального секретаря ООН з політичних питань Лінна ПАСКО, який очолює раду, переслідування морських піратів є частиною міжнародної стратегії боротьби з цією проблемою.

До ради 10 країн входять Франція, Німеччина, США, Сомалі й інші.

Понад рік в Аденській протоці на північ від Сомалі міжнародна армада військових суден патрулює територію з метою боротьби з піратами.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter