В ООН вирішили дати Сомалі $2 мільйона на боротьбу з піратами

Міжнародна рада 10 держав при ООН схвалила виділення понад 2 мільйонів доларів на допомогу Сомалі і сусіднім країнам у боротьбі з морськими піратами.

Як повідомляє радіо «Свобода», за словами заступника генерального секретаря ООН з політичних питань Лінна ПАСКО, який очолює раду, переслідування морських піратів є частиною міжнародної стратегії боротьби з цією проблемою.

До ради 10 країн входять Франція, Німеччина, США, Сомалі й інші.

Понад рік в Аденській протоці на північ від Сомалі міжнародна армада військових суден патрулює територію з метою боротьби з піратами.