Прем'єр Таїланду відмовився оголошувати дострокові вибори парламенту

Прем`єр-міністр Таїланду Абхісіт БЕТЧАЧИВА заявив, що відмовляється виконувати вимогу опозиції про проведення дострокових парламентських виборів у найближчі 30 днів.

«Я відкидаю цю пропозицію, тому що вони (опозиціонери) вдаються до насильства й залякування. Я не можу це прийняти», - заявив прем`єр, повідомляє «Газета.ру».

Протести опозиції в Бангкоку тривають протягом останніх шести тижнів.