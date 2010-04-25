Прем'єр Таїланду відмовився оголошувати дострокові вибори парламенту
09:21, 25 квітня 2010Світ
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Бо "опозиція вдається до насильства"
Прем`єр-міністр Таїланду Абхісіт БЕТЧАЧИВА заявив, що відмовляється виконувати вимогу опозиції про проведення дострокових парламентських виборів у найближчі 30 днів.
«Я відкидаю цю пропозицію, тому що вони (опозиціонери) вдаються до насильства й залякування. Я не можу це прийняти», - заявив прем`єр, повідомляє «Газета.ру».
Протести опозиції в Бангкоку тривають протягом останніх шести тижнів.
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