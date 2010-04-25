Лукашенко вважає ОДКБ безперспективною

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає безперспективною подальшу діяльність Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у тому випадку, якщо організація перебуватиме в сьогоднішньому стані.

Про це повідомляє Газета.Ru.

«Що це за організація, якщо в одній з наших країн ллється кров, відбувається державний переворот? Тиша, нуль. Чому? Неважко здогадатися», - сказав О.ЛУКАШЕНКО в неділю журналістам, говорячи про події в Киргизії.

«Якщо так розвиватиметься ОДКБ й надалі, то смію вас запевнити, що перспективи ця організація не має», - підкреслив він.

На запитання про те, чи візьме Президент Білорусі участь у саміті ОДКБ найближчим часом, О.ЛУКАШЕНКО відповів: «Я ще не визначився, поїду я на саміт чи ні».