Австрійці переобрали президента

Чинного президента Австрійської Республіки Хайнца ФІШЕРА переобрано на другий шестирічний термін, передає РІА Новостиз посиланням на австрійське телебачення.

За кандидатуру Х.ФІШЕРА проголосували 78,7% виборців. Його конкуренти Барбара РОЗЕНКРАНЦ від Австрійської партії свободи і Рудольф ГЕРІНГ - лідер нещодавно створеної (восени 2005 року) нечисленної Християнської партії Австрії здобули відповідно 15,6 і 5,7% голосів.

Дані базуються на підрахунку 55,7% голосів.

Під час президентських виборів, які відбулися в неділю в Австрії, зафіксовано надзвичайно низьку явку виборців. На виборчі дільниці пришли менше 50% від майже 6,4 мільйонів австрійців, які володіють правом голосу.