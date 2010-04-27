Медведєв і Янукович привітали одне одного і хочуть зустрітися ще

Президенти Росії і України Дмитро Медведєв і Віктор Янукович привітали один одного з одночасною ратифікацією в Державній думі і Верховній Раді угоди щодо Чорноморського флоту. У телефонній розмові президенти зазначили важливість і взаємну вигоду цього документа, передає прес-служба Кремля.

Д.Медведєв і В.Янукович також обмінялися думками щодо поточного стану російсько-української співпраці, обговорили питання підготовки офіційного візиту президента Росії в Україну, який відбудеться 17-18 травня 2010 р.