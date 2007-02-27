Лужков вважає, що МЗС України страждає на галюцинації

Прес-служба мера Москви назвала заяви МЗС України у зв`язку з висловами Юрія Лужкова у Севастополі домислами, що не відповідають дійсності.

«За підсумками візиту мера Москви Юрія Лужкова до Севастополя, що відбувся 21 лютого 2007 року, прес-службою МЗС України був поширений коментар, в якому були допущені грубі вигадки про те, що нібито мер Москви публічно поставив під питання статус Криму, нагнітав напруженість в українському суспільстві і підривав добросусідські відносини між Україною і Росією», - йдеться у повідомленні прес-служби мера російської столиці.

У прес-службі мера висловили надію, що «галюцинації прес-служби українського МЗС з приводу «посягань» Лужкова на недоторканність України, а також погрози українських МЗСівських чиновників на адресу мера російської столиці вжити відносно нього «відповідних заходів», отримають належну оцінку українського суспільства».

Газета.ру