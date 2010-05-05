Туреччина хоче «повної економічної інтеграції з Україною»

Туреччина зацікавлена у створення зони вільної торгівлі з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Ахмет ДАВУТОГЛУ на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, відповідаючи на запитання, коли буде створена зона вільної торгівлі з Україною.

А.ДАВУТОГЛУ повідомив, що обговорював це питання сьогодні на зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Ми думаємо, що найближчим часом ми зробимо важливі кроки на цьому шляху, ми готові зробити будь-які кроки для повної економічної інтеграції з Україною”, - запевнив А.ДАВУТОГЛУ.