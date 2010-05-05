Україна, Туреччина і НАТО підписали меморандум

Сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республіки і Штабом Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО у Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, за дорученням Кабінету міністрів з української сторони меморандум підписав начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Іван СВИДА, від турецької сторони – начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗС Турецької Республіки генерал Ількер БАШБУГ, з боку Альянсу - Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс СТАВРІДІС.

Відповідно до підписаного меморандуму, обмін даними про повітряну обстановку здійснюватиметься між командним пунктом повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗСУ і Центром управління і оповіщення Військово-повітряних сил Туреччини у місті Ерзурум.

Підписання меморандуму надає можливість Україні обмінюватися з НАТО повітряною інформацією у визначених за взаємним погодженням районах як на території України, так і суміжних з нею країнах-членах Альянсу і служитиме конкретним прикладом співпраці у сфері боротьби з повітряним тероризмом.

Як зазначив І.СВИДА, взаємний обмін повітряною інформацією сприятиме прозорості повітряного руху, зведенню до мінімуму можливих випадків його порушення, зменшенню інцидентів при здійсненні міжнародних перельотів та в цілому виступатиме важливим інструментом боротьби з повітряним тероризмом.

Це вже другий меморандум у рамках участі України у Програмі НАТО з обміну даними про повітряну обстановку. Подібний меморандум вже діє між Україною і Угорщиною з 2008 року.