У Великій Британії - парламентські вибори

У Великій Британії сьогодні - парламентські вибори.

Лідери трьох провідних партій: Консервативної, Лейбористської і Ліберально-демократичної - Девід Кемерон, Гордон Браун і Нік Клегг звернулися в середу ввечері з останніми закликами до виборців.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, за останніми опитуваннями громадської думки, консерваторів підтримують 37 відсотків виборців, лейбористів – 28 і ліберал-демократів – 27 відсотків.

У виборах також беруть участь Зелена партія, Партія незалежності Сполученого Королівства (обстоює вихід країни з ЄС) та праворадикальна Британська національна партія.