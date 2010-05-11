У президенти Польщі балотується раніше судимий кандидат

Державна виборча комісія (PKW) відмінила своє рішення про відмову колишньому віце-прем`єр-міністру Анджею ЛЕППЕРУ у реєстрації кандидатом на пост Президента Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідну ухвалу комісія прийняла сьогодні.

Голова PKW Стефан ЯВОРСЬКИЙ сказав, що суд 8 грудня 2009 року закрив справу проти А.ЛЕППЕРА, на підставі якої йому відмовили в реєстрації кандидатом у президенти.

Як повідомляв УНІАН, PKW раніше відмовила А.ЛЕППЕРУ в реєстрації через судовий вирок, винесений у 2001 році за наклеп на низку польських політиків.

Таким чином колишній віце-прем’єр, лідер партії "Самооборона" та відомий за участю у низці політичних скандалів А.ЛЕППЕР став 10 кандидатом на пост Президента Польщі.

Позачергові вибори глави Польської держави відбудуться 20 червня.