У Великій Британії новий прем'єр-міністр

23:50, 11 травня 2010
Світ
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Але з міністрами поки що незрозуміло

Королева Великої Британії Єлізавета II призначила прем`єр-міністром країни лідера Консервативної партії Девіда Кемерона. Він змінить на посаді нинішнього главу уряду Гордона Брауна, який оголосив сьогодні про відставку, передає Бі-бі-сі.

43-річний Кемерон прибув до палацу в сріблястому "Ягуарові", натовп його зустрів тріумфуючими вигуками, зазначає телеканал Sky News. Аудієнція з королевою тривала кілька хвилин. Вона поставила ритуальне запитання “Чи сформуєте Ви нову адміністрацію?" і в той момент, коли прозвучала відповідь "так", лідер консерваторів  офіційно став новим прем`єром. Після цього зазвичай до залу запрошують дружину нового глави кабінету, і всі троє "ведуть невимушену бесіду", нагадує кореспондент Sky News.

Тим часом, уточнює Лента.ру, поки не відомо, як розподіляться посади в новому уряді. Повідомлялося, що консерватори, яким забракло на виборах 20 мандатів до 326, необхідних для більшості в парламенті, ведуть переговори з ліберал-демократами, що посіли на виборах третє місце. Проте точної інформації про те, на яких умовах буде сформована коаліція, поки немає.

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