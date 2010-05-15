Туреччина надасть дозвіл на будівництво «Південного потоку»

У листопаді Туреччина надасть дозвіл на будівництво газопроводу «Південний потік» у своїй економічній зоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав віце-прем`єр-міністр Росії Ігор СЄЧІН на засіданні Президії уряду РФ.

«Турецька сторона підтвердила реалізацію будівництва проекту «Південного потоку». Прем`єр-міністр Туреччини ЕРДОГАН прямо сказав: «Ми підтримуємо». І в листопаді поточного року будуть видані необхідні документи, що дозволять розпочати будівництво у турецькій економічній зоні», - сказав І. СЄЧІН.

*** "Південний потік" від початку був задуманий як альтернативний Україні маршрут постачання російського газу до Європи.

Його реалізацію здійснюватимуть російський державний монополіст "Газпром" і італійський концерн Eni. Вона передбачає прокладку підводної частини газопроводу протяжністю 900 км від російської компресорної станції "Берегова" у Краснодарському краї до болгарського узбережжя.

Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже територією Болгарії і Греції, і далі - через Адріатичне море - до Італії. Маршрут другої гілки наразі не визначений.

«Газпром» оцінює будівництво газогону «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.