Аварія туристичного автобуса в Анталії: 12 людей загинули
08:46, 25 травня 2010Світ
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Машина впала з 15-метрової висоти в річку
Щонайменше 12 осіб загинули і 28 одержали різні травми у результаті аварії туристичного автобуса в Анталії.
Як повідомляє РІА «Новости»,автобус перевозив туристів, більшість з яких, ймовірно, громадяни Росії.
Аварія сталася сьогодні вранці у повіті Аксу, коли автобус з туристами виїздив з курорту Аланія до туристичного центру Памуккале. За попередніми даними поліції, водій автобуса заснув за кермом, і машина впала з 15-метрової висоти у річку Аксу.
До місця аварії направлено машини швидкої допомоги, потерпілим надається необхідна медична допомога. Поліція веде розслідування надзвичайної події.
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