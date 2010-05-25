Аварія туристичного автобуса в Анталії: 12 людей загинули

Щонайменше 12 осіб загинули і 28 одержали різні травми у результаті аварії туристичного автобуса в Анталії.

Як повідомляє РІА «Новости»,автобус перевозив туристів, більшість з яких, ймовірно, громадяни Росії.

Аварія сталася сьогодні вранці у повіті Аксу, коли автобус з туристами виїздив з курорту Аланія до туристичного центру Памуккале. За попередніми даними поліції, водій автобуса заснув за кермом, і машина впала з 15-метрової висоти у річку Аксу.

До місця аварії направлено машини швидкої допомоги, потерпілим надається необхідна медична допомога. Поліція веде розслідування надзвичайної події.