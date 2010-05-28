Янукович і президент Єврокомісії відзначили прогрес у співпраці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ відзначили прогрес у співпраці з підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йшлося під час телефонної розмови В.ЯНУКОВИЧА і Ж.БАРРОЗУ, яка відбулася вчора.

Сторони обговорили порядок денний співпраці України і ЄС, відзначивши також прогрес у підготовці угод про створення зони вільної торгівлі без виключень і обмежень, запровадження безвізового режиму для громадян України, а також в інших питаннях порядку денного.

Глава держави і Президент Єврокомісії домовилися і надалі спрямовувати зусилля на інтенсифікацію діалогу України та ЄС.