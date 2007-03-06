Спадкоємці британського престолу жорстоко розіграли свою бабусю Єлизавету II

Спадкоємці британського престолу принц Гарі і принц Вїльям не по-королівски розіграли свою царствену 80-річну бабусю Єлизавету II, трохи не спровокувавши великосвітський скандал, повідомляє телеканал Sky News з посиланням на газету The Star.

Королева, яка так і не навчилася користуватися усіма опціями мобільного телефону, попросила принців записати стандартне повідомлення для автовідповідача на випадок її відсутності.

Коли ж королеві довелося прослуховувати записане повідомлення, то вона почула наступне: "Привіт, чо чути, це Ліз. На жаль, зараз мене немає на троні. Для зв`язку з Пилипом натисніть "один". Для Чарльза - "два". Для зв`язку з моїми корги (порода декоративних собачок) натисніть "три"".

Судячи з усього, Єлизавета оцінила жарт, коли представила які високо посадові особи та VIP-персони могли б почути це повідомлення. Найгірше довелося одному зі секретарів королеви, який був настільки здивований змістом повідомлення, що трохи не впав із стільця, відзначає телеканал.

Як пише Sky News, перший стільниковий телефон Єлизавета II отримала у подарунок від герцога Йоркського в 2001 році. Проте згодом вона заборонила палацовій прислузі користуватися в палаці стільниковими. Королеву дратували постійні дзвінки під час урочистого обіду, який царствена персона давала високопосадовим представникам іноземних держав.

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