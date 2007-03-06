Російська столиця йде під землю

Влада Москви схвалила ідею створення підземних вулиць і площ у столиці. Відповідна концепція була схвалена на засіданні міського уряду, повідомляє Прайм-ТАСС.

Згідно з планами, підземні дублери з`являться у таких магістралей, як Тверська, Кримський Вал, Новий Арбат, а також у центральних площ. Зокрема, Павелецької, між готелем "Метрополь" і готелем "Москва", Пушкінською, Старою, Тріумфальною, Тургенєвською, Яузькою, а також площі Тверської застави.

Крім того, передбачається освоєння підземного простору Бульварного кільця, Всеросійського виставкового центру, проспекту Академіка Сахарова, каналу Водовідведення, районів станцій метро "Сокіл", "Петровсько-Розумовська", "Ризька", "Шосе ентузіастів", "Текстильники", "Варшавська", "Нагатинська", і трьох станцій Московської залізниці - "Москворіччя", "Кунцево", "Тестівська".

Столичні власті планують розмістити під землею паркинги, автосервіси, різні сховища, торговельні комплекси, розважальні та спортивні об`єкти. Вони займуть площу в 1,8 мільйона квадратних метрів. Будівництво фінансуватиметься коштом інвесторів. Реалізація проекту намічена на 2008-2010 рр. При цьому роботи здійснюватимуться з урахуванням рекомендацій фахівців, що займаються вивченням поведінки людини під землею.

Наразі частка підземних площ не перевищує 8 відсотків обсягу будівництва. Ініціатива влади міста передбачає збільшення цього показника майже вдвічі.

Лента.ру