В результаті гігантської пожежі в Бангладеш загинули більше 100 осіб

У результаті гігантської пожежі у місті Дакка - столиці Бангладеш - загинули 108 осіб, передає Reuters.

Більш як 150 осіб поранені, багато з них у тяжкому стані.

Пожежа спалахнула у старій частині міста через вибух в електричному трансформаторі і поширилася на житлові і офісні будівлі. За попередніми даними, пожежа охопила сім будівель.

Водночас місцевий телеканал Bangla Vision, посилаючись на неназвані джерела, повідомив, що вогонь поширився, як мінімум, на 20 житлових будинків.

На даху одного з будинків саме в цей час святкували весілля. "Ми вважаємо, саме з цієї причини жертв так багато", - наводить AFP слова начальника пожежного департаменту Абу НАЙЇМА. За свідченням очевидця, наречену врятувало від загибелі те, що, коли розпочалась пожежа, вона була в салоні краси.

Пожежникам потрібно було три години тільки для того, щоб стримати поширення вогню.

Серед загиблих є жінки і діти, відзначає «Газета.ру».