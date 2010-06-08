Чи може Росія відмовитися від «Південного потоку»?

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає маловірогідним, що навіть цілком переконливі економічні, технологічні та екологічні аргументи змусять прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА відмовитися від планів з реалізації проекту будівництва газопроводу «Південний потік».

Про це експерт заявив у коментарі УНІАН.

«Цей проект є важливим інструментом російської зовнішньополітичної стратегії й укладається в логіку симетричної відповіді та надії Європи. Український інтерес в цій грі, на жаль, цікавить лише українців», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він вважає, що Росія доклала дуже багато зусиль і часу для підготовки проекту до реалізації, щоб тепер відмовитися від нього.

«Дуже багато зусиль і час витратили росіяни, щоб тепер відмовлятися від проекту. Сім європейських країн вже надали юридичну підтримку проекту, а Єврокомісія – фактичну, що полягає в мовчанні. На черзі – підтримка Туреччини на взаємовигідних умовах», - зазначив експерт

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що позитивний результат просування проекту «Південний потік» забезпечить Росії успіх у двох інших проектах у Туреччині: нафтопровід «Самсун - Джейхан» і ядерно-енергетичний комплекс.

«Обидва також економічно вигідні Анкарі й не створюють проблем в галузі національної безпеки. «Самсун - Джейхан», значною мірою, є альтернативою нафтопроводу «Одеса - Броди» в аверсному варіанті. У разі його реалізації Росія й надалі домінуватиме на нафтовому ринку України і сусідніх держав. А про Євро-Азійський нафтотранспортний коридор (ЄАНТК) треба буде забути. Затвердження російських технологій в турецькій ядерній енергетиці – це і вигідно, і престижно для Москви. Тим паче, що йдеться про країну - члена НАТО», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Україна, вважає експерт, тепер не може протиставити реальних альтернатив згаданим російським геополітичним проектам, оскільки РФ фактично монопольно контролює і газовий, і нафтовий, і ядерно-енергетичний сектори української економіки завдяки проросійським рішенням попередніх урядів, прийнятим всупереч позиції колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо розвитку українських нафтової, газової і ядерної сфер.

Як повідомляв УНІАН, міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив сьогодні, що будівництво газопроводу «Південний потік» представляє загрозу національним інтересам України в енергетичній сфері.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде дном Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському побережжі до побережжя Болгарії. Його загальна протяжність близько 900 кілометрів, максимальна глибина – більше двох кілометрів. Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» становитиме майже 63 млрд. куб. м на рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.