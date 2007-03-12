Сьогодні вночі обстріляли територію Кодорської ущелини

Минулої ночі був здійснений обстріл території Кодорської ущелини. Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представників крайової поліції регіону Самегрело-Верхня Сванетія, обстріл вівся в основному з мінометів і установки "Град".

За словами представника поліції, орієнтовно, о 22.00 за місцевим часом повітряний простір Верхньої Абхазії порушив вертоліт. Після цього почався обстріл сіл Ажара, Генцвіші і Чхалта. За даними поліції, пошкодження зазнали будівлі Ради міністрів Абхазької автономії у вигнанні і відділення поліції Грузії, жертв серед населення немає.

За словами джерела, на місці інциденту експерти вилучили осколки від розірваних мін.

"Скинуті міни виявилися російського виробництва", - додав грузинський поліцейський.

До Кодорської ущелини у понеділок вранці вже вилетів міністр внутрішніх справ Грузії Вано МЕРАБІШВІЛІ.