У бундестазі буде День України

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН 16-17 червня відвідає з офіційним візитом Федеративну Республіку Німеччину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, програмою візиту передбачена зустріч голови ВР з президентом Бундестагу ФРН Норбертом ЛАММЕРТОМ.

В.ЛИТВИН також проведе зустрічі з президентом Ландтагу (земельного парламенту) землі Бранденбург Ґунтером ФРІТШЕМ; з головою Комітету Бундестагу у справах ЄС Ґунтером КРІХБАУМОМ та членами Комітету; з головою Комітету Бундестагу у закордонних справах Рупрехтом ПОЛЕНЦОМ і членами Комітету; з президентом Палати депутатів землі Берлін Вальтером МОМПЕРОМ; з членами Німецько-Української міжпарламентської групи Бундестагу.

Голова Верховної Ради також візьме участь у публічних слуханнях «Внутрішня та зовнішня політика України після зміни влади» за участю депутатів Верховної Ради України та Бундестагу.

Як повідомляв УНІАН, учора В.ЛИТВИН поінформував, що під час перебування делегації ВР у Німеччині в Бундестазі відзначатиметься День України.

За словами голови ВР, представникам коаліції та опозиції, які входитимуть до делегації, належить викласти свою точку зору з приводу того, що нині відбувається в Україні.