Дженіфер Лопес викликала політичний скандал у Грузії

Влада Грузії планує запросити на урочистості з нагоди Дня незалежності країни 26 травня відому співачку Дженіфер ЛОПЕС. Про це на прес-конференції у суботу заявив представник опозиційної Лейбористської партії Грузії Йосиф ШАТБЕРАШВІЛІ.

Як повідомляє РІА «Новости»,за словами Й.ШАТБЕРАШВІЛІ, Лейбористська партія одержала секретний документ, згідно якого голова адміністрації президента Грузії Георгій АРВЕЛАДЗЕ пропонує співачці взяти участь в заходах, приурочених до Дня незалежності, і дегустації грузинського вина, за гонорар в 500 тисяч доларів.

"Ця акція буде сплачена за кошти платників податків", - цитує слова Й.ШАТБЕРАШВІЛІ агентство «Новости-Грузия».