У Росії заборонять торгувати алкоголем уночі

Росалкогольрегулювання направило в уряд узгоджені поправки в законодавство, якими заборонять нічну торгівлю алкоголем, пише газета "Ведомости"

У законопроекті передбачено, що з 11 вечора до 8 ранку продаж алкоголю, включаючи пиво міцністю понад 5 відсотків, буде заборонений. При цьому регіони дістануть можливість посилювати ці тимчасові рамки. Заборона діятиме скрізь, крім пунктів громадського харчування.

Газета відзначає, що документ прирівнює пиво до алкоголю, хоча згідно із законом ним цей напій не є. Втім, міцність більшої частини пива, що випускається в Росії, нижче 5 відсотків.

Законопроект повинна тепер схвалити урядова комісія з регулювання ринку алкогольної продукції, яку очолює перший віце-прем`єр Віктор Зубков.

На сьогоднішній день регіони можуть самі регулювати час продажу алкогольної продукції в магазинах. Так, у Москві продаж алкоголю обмежений інтервалом з 8:00 до 23:00, проте, за домовленості з префектурою, можлива і цілодобова торгівля.

Обмежити доступність алкоголю в нічний час уряду доручив президент РФ Дмитро Медведєв у вересні минулого року.

Лента.ру