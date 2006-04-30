Китай потерпає від засухи

Китай переживає серйозну засуху, і понад 10 мільйонів людей уже відчувають брак питної води.

Як передає РІА «Новости»,про йдеться в розповсюдженому сьогодні повідомленні Державного управління КНР з боротьби з повенями і засухою.

Засухою уражена велика частина північного Китаю і південно-західна провінція Юньнань. Із середини квітня в більшій частині регіонів північного Китаю опадів практично не випадало.

Найбільше постраждали від засухи розташована навколо Пекіна провінція Хебей, автономний район Внутрішня Монголія , провінції Хейлунцзян, Цзілінь та Ляонін.

У самому Пекіні істотних опадів не було з початку року. За оцінками влади, засуха в провінції Хебей стала найсерйознішою за останні 55 років.

У Юньнані питної води бракує 3,38 мільйонам людей, від засухи потерпає чверть усіх сільськогосподарських угідь (понад 1 мільйона гектарів) у регіоні.

Мінфін КНР виділяє 100 мільйонів юанів (12,5 млн. дол.) на надання допомоги потерпілим від засухи районам. У низці регіонів північного Китаю влада готуютьється викликати штучні дощі.