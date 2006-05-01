Поліція охороняє першотравневі демонстрації в Берліні

Більше 5,5 тисяч поліцейських забезпечують в столиці Німеччини мирний перебіг першотравневих демонстрацій. Як повідомили РІА “Новости” в місцевому поліцейському управлінні, такий "посилений склад вартових порядку" має подбати про те, щоб численні заходи з нагоди Дня праці цього року пройшли без серйозних ексцесів.

Німецькі новинні канали нагадують, що з 1987 року міжнародне свято єдності трудящих щорік знаменується в Берліні та інших містах "нових федеральних земель” (перш за все, в Лейпцігу та Ростоку), зіткненнями з лівими та екстремістськими організаціями.

Для забезпечення "мирного перебігу" святкування Дня праці місцеві адміністрації, крім поліцейського посилення, вживають і інші заходи. Зокрема, цього року не були видані дозволи на проведення вечірніх "революційних" демонстрацій, які відрізнялися останніми роками численними насильницькими діями своїх учасників і приводили до зіткнень з поліцією.

Крім того, місцеві органи влади самі поклопоталися про організацію "культурного дозвілля" в традиційних місцях скупчення народу. Зокрема, в берлінському районі Фрідріхсхайн-Кройцберг з 2003 року адміністрація влаштовує народні гуляння з численними концертними естрадами, вікторинами, конкурсами для дітей і молоді, а також дискусійні майданчики для політизованої частини громадян, локалізуючи їхній запал.

Як повідомляють новинні канали в своїх ранкових програмах, схоже, що спільні зусилля поліції і органів влади принесли свої плоди. Принаймні, так звана "Вальпургієва ніч" з 30 квітня на 1 травня, що зазвичай проходила в столиці вельми бурхливо (з молодіжними вуличними битвами, погромами магазинів, ринків) вперше пройшла практично спокійно. За даними поліції, за окремі порушення порядку - биття стекол і одиничні бійки - затримано 35 осіб. Поранених і потерпілих немає. Минулого року затриманих були майже дві сотні, легкі поранення одержали 20 поліцейських.

РІА "Новости"