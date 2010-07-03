Польща і США підписали доповнення до договору про ПРО

Представники Міністерства закордонних справ Польщі і Державного департаменту США підписали сьогодні у Кракові доповнення до міждержавного договору про розміщення на польській території елементів системи протиповітряної оборони (від серпня 2008 року).

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, протокол змін до договору було підписано у присутності Держсекратаря США Гіларі Клінтон і керівника польського МЗС Радослава СІКОРСЬКОГО.

Польський міністр назвав підписання документа підтвердженням того, що держави є союзниками і визнають однакові вартості. Р.СІКОРСЬКИЙ зауважив, що Польща більше виграє від нової системи ПРО.

Г.КЛІНТОН, у свою чергу, сказала, що США залишаться партнером і союзником Польщі незалежно від того, хто виграє президентські вибори, другий тур яких відбудеться у неділю, 4 липня.

Вона також заявила, що створювана американцями система ПРО не спрямована проти Росії.

Прес-служба МЗС Польщі назвала зміни до договору технічними, зазначивчи, що вони мають на меті узгодити підписаний з попередньою адміністрацією США документ з новою концепцією ППО, яку затвердив нинішній Президент США Барак ОБАМА.

МЗС нагадало, що нова концепція, представлена Б.ОБАМОЮ у вересні 2009 року, передбачає розміщення на території Польщі ракет-перехоплювачів типу SM-3 для захисту Європи від ракет короткої і далекої дії (до 5,5 тис. км).

Нова версія договору набуде чинності після ратифікації Сеймом Польщі.

Як повідомляв УНІАН, Польща у травні цього року отримала від США навчальну батарею протиповітряної оборони Patriot.

Б.ОБАМА відмовився від планів свого попередника Джорджа БУША зі створення стаціонарної системи ПРО, елементи якої мали бути розташовані у Польщі та Чехії, вирішивши створити мобільну систему. Попри зміну своїх планів США надали полякам систему Patriot, бойову версію якої планується пізніше включити в систему ППО Польщі.