Грузія затвердила держстратегію щодо Південної Осетії і Абхазії

Уряд Грузії на першому засіданні після зміни частини міністрів (зокрема - міністра економіки і регіональної політики) затвердив план дій державної стратегії щодо Абхазії і Південної Осетії. Документ оприлюднив кілька місяців тому державний міністр у справах реінтеграції, віце-прем`єр Темур Якобашвілі.

Якобашвілі заявив в інтерв`ю Радіо Свобода, що стратегія, затверджена на засіданні уряду в суботу, передбачає надання допомоги населенню на окупованих територіях. Мається на увазі охорона здоров`я, соціальна сфера, освіта, заохочення контактів між жителями.

На ці цілі уряд Грузії виділив значні кошти. Крім того, в Тбілісі розраховують і на фінансову допомогу західних держав і міжнародних організацій.

"Для реалізації цих напрямів ми плануємо створити сім інструментів", - сказав Т.Якобашвілі після засідання уряду. За його словами, це: координаційний механізм з нейтральним статусом, нейтральне свідоцтво і шляховий документ, фонд довіри, єдиний інвестиційний фонд, агентство по співпраці, інтегрована соціально-економічна зона, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на агентство "Тренд".

Віце-прем`єр повідомив також, що для реалізації цих проектів у зоні конфлікту буде задіяний високошвидкісний інтернет, що дасть змогу підвищити інформативність населення в зоні конфліктів.