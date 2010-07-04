Стан пораненого піратами громадянина України оцінюється як стабільний

Стан громадянина України, якого було поранено нігерійськими піратами у суботу при захопленні ними вантажного судна Polonia, оцінюється як стабільний, його госпіталізовано.

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на медіа-ресурс AllAfrica.com.

Як повідомляв УНІАН, нігерійські бойовики атакували вантажне судно Palonia під прапором Німеччини і взяли в заручники 12 іноземних моряків, серед них один українець, сім росіян, два громадяни Німеччини і по одному – Латвії та Литви.