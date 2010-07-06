Серед нових громадян ЄС найбільше вихідців із Африки

У 2008 році країни-члени Європейського Союзу надали громадянство 696 тисячам осіб.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Євростаті.

Згідно з повідомленням, найбільше серед нових громадян ЄС - вихідців із Африки (29% від усіх, хто отримав громадянство країн-членів ЄС), інших країн Європи, що не є членами ЄС (22%), Азії (19%), країн Північної та Південної Америки (17%).

Найбільше нових громадян ЄС у 2008 році було зафіксовано у Франції (137 тис. осіб), Великій Британії (129 тис. осіб) та Німеччині (94 тис.), на які припадає понад 50% усіх, хто отримав громадянство ЄС в 2008 році.

За походженням серед тих, хто отримав громадянство країн-членів ЄС у 2008 році, найбільше було вихідців з Марокко (64 тис.), Туреччини (50 тис.), Еквадору (27 тис.), Алжиру (23 тис.) та Іраку (20 тис. осіб).

Вихідці з України були найбільшою групою серед громадян, що отримали громадянство у Чехії (397 осіб або 33%), Польщі (587 осіб або 32,6%) та Словаччині (181 особа або 37,9%).