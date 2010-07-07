Експерт: навіть заради Росії Польща не припинить підтримувати Україну

Переможець позачергових президентських виборів у Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ „максимально відкритий” до співпраці з Україною, але розвиток відносин залежатиме більшою мірою від політики українського Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він відзначив, що з обранням Б.КОМОРОВСЬКОГО, який був кандидатом від правлячої з кінця 2007 року у Польщі партії „Громадянська платформа” (PO), припиняться конфлікти між главою держави та урядом, які були за останні роки президентства Леха Качинського.

Експерт звернув увагу, що в Україні із перемогою у лютневих виборах В.ЯНУКОВИЧА також одна політична команда отримала практично всю владу в державі, що теоретично створює підстави для ефективнішого співробітництва.

„Але це не означає, що відносини будуть кращими. Для мене ключовим питанням, якою буде офіційна польська реакція на те, що відбувається в Україні”, - сказав він.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ назвав „неприйнятними” для поляків та інших європейців факти затримання представників неурядових організацій, що мало місце з керівником фонду Конрада Аденауера Ніко ЛAНГЕ, а також вказівки українського МЗС працівникам посольств стосовно неурядових організацій.

„Видавалося, що в Україні до такого не дійде, а вже доходить”, - сказав він.

Аналітик сказав, що Б.КОМОРОВСЬКОМУ буде складно вести діалог з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, якщо такі події надалі будуть мати місце в Україні, зауваживши, що аналогічну позицію займав би його конкурент Ярослав КАЧИНСЬКИЙ.

На думку експерта, Польща буде намагатися уникати безпосередньої критики українських властей у випадку продовження такої політики, намагаючись винести ці питання на рівень всього Європейського Союзу.

Водночас Г.ГРОМАДСЬКИЙ висловив переконання, що польська влада ніколи не відмовиться від підтримки України навіть заради кращих відносин із Російською Федерацією, що є однією із головних цілей PO.

„Це, як на мене, неможливо, бо Україна для Польщі завжди буде важлива. Це не коньюнктурна справа”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Б.КОМОРОВСЬКИЙ виграв позачергові президентські вибори у брата-близнюка трагічного померлого у квітні Президента Польщі Леха Качинського Ярослава, котрий очолює найпопулярнішу опозиційну партію „Право і справедливість”.

Політики PiS критикували РО за те, що вони нібито жертвують співпрацею з Україною, намагаючись поліпшити взаємини із Російською Федерацією, „імперіалістичні замашки” якої часто критикував Лех Качинський та його брат Ярослав.